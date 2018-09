Ch. monde-Chrono: La sensation Evenepoel

Encore apprenti footballeur sous les couleurs d'Anderlecht en 2016, mais aussi ex-international U15 et U16, avant de s'ennuyer avec un ballon rond, Remco Evenepoel (18 ans) a visiblement bien fait de choisir le cyclisme, où sa reconversion express, malgré son jeune âge, est déjà couronnée de succès.

Avec pour celui qu'on n'hésite déjà pas à affubler du surnom de "petit cannibale", en référence évidemment à la légende Eddy Merckx, un titre de champion du monde junior dans l'épreuve du contre-la-montre qu'Evenepoel, fidèle à son habitude, a écrasé ce mardi, à Inssbruck, en bouclant les 27,7km en 33'15"24. Pour reléguer à plus d'une minute l'Australien Lucas Plapp (+1'23"66) et l'Italien Andrea Piccolo (+1'37"62).

Fils de l'ancien professionnel, Patrick Evenepoel, vainqueur du GP de Wallonie en 1993, il visera jeudi, sur la course en ligne, un doublé déjà réalisé cet été aux championnats d'Europe de la catégorie - le Brabançon avait fini avec... 10mn d'avance sur son premier poursuivant !

Le contre-la-montre féminin reste la propriété d'Annemiek Van Vleuten, déjà consacrée l'an dernier et qui conserve sa couronne en Autriche en 34'25''36 (27,2km) ; le podium est 100% néerlandais, puisque ses compatriotes Anna Van Der Breggen (+28''99) et Ellen Van Djik (+1'25''19) l'accompagnent sur la boîte. Les 2 Françaises engagées, Juliette Labous et Audrey Cordon Ragot, se classent respectivement en 13e (+2'39''83) et 19e position (+3'17''49).