Bugno réélu à la tête du syndicat des coureurs

Président du CPA (coureurs professionnels associés) depuis 2010, Gianni Bugno a été réélu jeudi à la tête du syndicat des coureurs.

L'ancien coureur italien a battu son challenger David Millar (379 voix contre 96).

L'Ecossais avait présenté un programme de rupture et contesté le système de vote, trop favorable selon lui au vainqueur sortant. Il s'est vu proposer un poste dans la nouvelle direction, mais n'a pas encore donné sa réponse.

In all sincerity, respect to Gianni Bugno and I wish him every success in leading @cpacycling - I hope this past month accelerates a much needed change in how the riders and the union work together.