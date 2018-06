Nacer Bouhanni, déjà vainqueur la veille entre Saint-Aignan-de-Couptrain et Pré-en-Pail-Saint-Samson (172km), a enchaîné dimanche.

Le sprinteur de Cofidis a remporté la troisième et dernière étape entre Congrier et Laval (182km), devant Benoit Cosnefroy (AG2R-La mondiale) et Anthony Maldonado (St Michel-Auber 93).

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Corendon-Circus), cinquième du sprint, s'impose au général.