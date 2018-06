Bardet se refait une santé

Romain Bardet (AG2R La Mondiale) avait, de son propre aveu, "un peu explosé en vol" vendredi dans l’ultime kilomètre d’une ascension menant à Valmorel (12,7 km à 7 %). Le Français avait abandonné 12 nouvelles secondes au nouveau maillot jaune Geraint Thomas (Sky).

Ce samedi après-midi à La Rosière (1ère catégorie), le lieu d’arrivée d’une sixième et avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné assez courte (110 km) mais comprenant quatre montées, il n’a pas pu résister une nouvelle fois à une attaque du Britannique. Mais Bardet sera resté à ses côtés, avec Dan Martin (UAE Emirates), consacré à Valmorel, et Adam Yates (Mitchelton-Scott) – que des gars costauds –, jusque dans les derniers mètres de course. L’Auvergnat s’est rassuré en finissant quatrième, juste derrière Martin mais devant Yates, et en grimpant virtuellement sur le podium de l’épreuve.

Thomas, plus que jamais leader du classement général, s’est adjugé la deuxième place – comme la veille – et ses 6 secondes de bonifications pour creuser encore davantage l’écart. Excepté sur un Pello Bilbao (Astana) qu’il n’a pas su – ou voulu (car il est le plus fort) – rattraper. C’est ce dernier qui l’a emporté, avec 21 secondes d’avance. Le sixième du Tour d’Italie, à la peine hier, a retrouvé des jambes. Il aura été le seul survivant d’une échappée matinale ayant compté jusqu’à 26 coureurs afin de gagner en solitaire. Un petit exploit.