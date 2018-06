Bardet prometteur avant le Tour

Romain Bardet a tout tenté, dimanche, lors de la dernière étape du Critérium du Dauphiné. A un mois du départ du Tour de France, le coureur d'AG2R La Mondiale n'a pu empêcher Geraint Thomas de décrocher la victoire au général. Il n'a pas non plus pu lever les bras sur la ligne d'arrivée à Saint-Gervais Mont-Blanc, sur des pentes qui l'avaient vu briller deux ans plus tôt sur la Grande Boucle. Mais les intentions et les jambes étaient là pour le Français.

Coureur le plus entreprenant parmi les favoris dans les 25 derniers kilomètres, le Brivadois a testé Thomas et même essayé de profiter d'une crevaison du maillot jaune en ne faisant rien pour ralentir la cadence ou favoriser son retour dans le peloton des cadors. Le leader de la Sky, bien aidé par l'impeccable espoir anglais Tao Gheoghegan Hart, ne s'est pas privé d'aller dire à son rival sa façon de penser...

Profitant d'une terrible défaillance de l'échappé David Navarro dans les derniers mètres alors qu'il semblait avoir course gagnée, c'est Adam Yates qui est allé confirmer sa place de dauphin et remporter la 7e étape du Critérium. Yates, dont le frère Simon ne participera une nouvelle fois pas au Tour de France, sera l'un des plus sérieux candidats au podium au départ de Noirmoutier le 7 juillet prochain. Et donc l'un des rivaux attitrés de Romain Bardet, en mission pour faire mieux que sa troisième place de l'an dernier.

Général du Dauphiné

1- Geraint Thomas (Sky)

2- Adam Yates (Mitchelton-Scott) + 1'00

3- Romain Bardet (AG2R La Mondiale) + 1'47