Bardet: "J'ai tout donné pour le podium"

Romain Bardet a pris dimanche la troisième place de Liège-Bastogne-Liège, une course qu'il affectionne particulièrement.

"C’est ma sixième participation et j’améliore encore ma marque, a réagi le coureur d'AG2R-La Mondiale, devancé uniquement par le Luxembourgeois Bob Jungels (Quick-Step Floors) et le Canadien Michael Woods (EF Education First-Drapac). J’ai plus de repères, plus de sang froid. C’est une course qui m’inspire. Lorsque vous êtes sur le podium, vous êtes obligé de regarder vers le haut pour la suite. Je savais que Woods était plus rapide que moi et il a collé à ma roue dans le final. Il attendait le sprint et j’ai été obligé de prendre mes responsabilités. Julian Alaphilippe (4e) vient mourir sur nos talons. C’est la meilleure place possible aujourd’hui. Quand j’ai vu que la victoire était décidée, j’ai tout donné pour le podium. Jungels réussit un grand numéro de cyclisme. Il profite du marquage et était très fort physiquement. L’équipe a tout donné pour m’épauler toute la journée et je suis très fier, une fois encore, de mes copains".

"Je termine bien la première partie de ma saison. Je vais profiter à fond de quelques jours de vacances avant de préparer l’été", poursuit le grimpeur auvergnat, qui n'a pas prévu de courir avant début juin et le Critérium du Dauphiné, sa dernière course avant le Tour de France.