Alaphilippe tient la forme

Sur la lancée de son excellent début de saison, Julian Alaphilippe n’a pas attendu deux jours pour lancer son Tour du Pays basque. Dès la première étape lundi, le Français a glané une très belle étape, surfant sur la vague qui accompagne l’équipe Quick-Step Floors depuis 10 jours (Tour des Flandres dimanche pour Niki Terpstra, qui a également remporté le GP E3, alors qu’Yves Lampaert s’est adjugé A travers la Flandre). A sept kilomètres de l’arrivée, il a passé en tête un col à 10% de moyenne, avec des passages à plus de 20%.

Accompagné de Primoz Roglic et Nairo Quintana, excusez du peu, Alaphilippe est resté avec le Slovène mais pas avec le Colombien, qui n’a pas réussi à suivre les deux hommes. Le natif de Saint-Amand-Montrond n’est pas passé loin d’une mauvaise surprise, en déclenchant le sprint final un peu loin de la ligne derrière Roglic, qui n’a échoué que de quelques centimètres. Sans doute un petit péché d’orgueil pour Alaphilippe, parfois rattrapé par son talent… Mais comment lui en vouloir, tant il nous fait plaisir à chaque sortie ? Déjà très beau vainqueur d'une étape en Colombie au mois de février (sur Colombia Oro y Paz), il est le premier vainqueur français sur une étape du Tour du Pays basque depuis 12 ans.

Derrière Quintana, il y avait aussi Romain Bardet, preuve du plateau relevé de la semaine (Richie Porte est resté en retrait). Le leader d’AG2R-La mondiale s’est accroché derrière les trois hommes de tête dans l’ultime montée, et il prend finalement la neuvième place de l’étape devant Quintana, tous les deux à 23 secondes d’Alaphilippe. Ce dernier sera donc leader mardi, avec quatre secondes d’avance sur Roglic et 33 sur Bardet et Quintana (bonifications obligent). C’est une remarquable course qui s’annonce jusqu’à samedi, avec encore cinq étapes de moyenne montagne et un contre-la-montre (jeudi).