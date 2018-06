Alaphilippe déjà devant

Ça promet ! Une première étape vallonnée de 179 km avec une arrivée en faux plat montant et les cracks du Critérium du Dauphiné ont déjà pointé le bout de leur nez. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) le premier, lui qui a attaqué dans la dernière petite côte du jour, dite du "Barrage", à 4,5 km de la ligne, emmenant dans sa roue son équipier et ami Bob Jungels, Michal Kwiatkowski et autre Geraint Thomas (Sky).

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) s’y est mis aussi sous la flamme rouge, mais le peloton est revenu. Seul Romain Bardet (AG2R La Mondiale) ne s’est pas montré parmi les favoris de la course. Cela s'est donc joué au sprint, comme on pouvait s’y attendre au départ de Valence ce lundi matin malgré une échappée lancée dès les premiers kilomètres par trois coureurs (Nicolas Edet de la Cofidis, l'Américain Lawson Craddock d'EF Education First-Drapac et Brice Feillu de Fortuneo-Samsic, tous rattrapés avant ce final nerveux). Mais… sans les sprinteurs, Bryan Coquard (Vital Concept) compris, pour qui cela avait roulé trop fort dans les bosses.

Le champion d’Afrique du Sud, le véloce Daryl Impey (Mitchelton-Scott), leader du World Tour en début d’année et de la Grande Boucle 2013 pendant deux jours, a coiffé tout le monde à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), et assez largement, pour sa quatrième victoire de la saison – la 19e de sa formation – et les 10 secondes de bonifications promises au vainqueur. Alaphilippe, idéalement placé au moment de produire son effort, s’est emparé de la deuxième place et de 6 secondes de "bonif", l’Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) de la troisième (4 secondes). Kwiatkowski, qui a pris la tête la veille avec le prologue dans les rues de Valence, conserve son maillot jaune pour 2" devant Impey.