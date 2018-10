AG2R-La Mondiale s'associe avec Eddy Merckx

Changement de vélos pour l'équipe AG2R-La Mondiale. Après Factor ces deux dernières saisons, la formation tricolore roulera en effet en 2019 et 2020 sur des vélos Eddy Merckx.

Lancée en 1980 par le Cannibale, la marque belge a déjà équipé de nombreuses équipes professionnelles par le passé (Kelme, Gan, Telekom, Motorola, Quick-Step).

L'équipe de Romain Bardet et Oliver Naesen l'a annoncé ce mercredi par le biais d'une vidéo.

Nouvelle recrue exceptionnelle pour @AG2RLMCyclisme . Ne le dites pas à tout le monde



Please welcome our new recruit in @AG2RLMCyclisme . Please don't tell anyone #ALLEZALM pic.twitter.com/SP1p7SiLc0