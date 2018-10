AG2R-La Mondiale: Bakelants chez Sunweb

A 32 ans, Jan Bakelants va tenter de donner un nouvel élan à sa carrière en portant les couleurs du Team Sunweb la saison prochaine.

Vainqueur de la 2e étape du Tour de France 2013 et maillot jaune pendant deux jours, le Belge avait rejoint l'équipe française AG2R-La Mondiale en 2015.

En panne de résultats depuis, le natif d'Audenarde a été victime d'une terrible chute l'an dernier sur le Tour de Lombardie. Souffrant de deux fractures lombaires, il a repris la compétition en mars mais a connu une nouvelle saison difficile.

We're pleased to announce that @Jan_Bakelants will wear the team's colours for 2019!



"It is clear that Team Sunweb is a genuine team who use science to maximize the potential of its riders"



