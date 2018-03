A Travers la Flandre: Lampaert remet ça !

Et de 20 victoires cette saison pour la Quick-Step qui, ce mercredi, à 4 jours du mythique Tour des Flandres, a confirmé sa mainmise sur ce début d'année.

Our 2018 podium: Yves Lampaert - Mike Teunissen - Sep Vanmarcke! What a race! #DDV #DDV18 pic.twitter.com/WnpCHE2O0z — Dwars dr Vlaanderen (@DwarsdrVlaander) 28 mars 2018

Comme l'an dernier, la semi-classique A Travers la Flandre, courue sur 180km, a souri au Belge Yves Lampaert (26 ans), auteur du doublé. Une fois encore, l'équipe de Patrick Lefevere était bien la plus forte. Et encore Philippe Gilbert n'était pas là... Mais sur les pavés flandriens, c'est un de ses coéquipiers, Lampert, tenant du titre, qui s'est fait la malle sous la flamme rouge. Conscient de ne pas être le plus rapide dans le groupe de cinq coureurs isolés en tête la course, parmi lesquels Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) et Mike Teunissen (Sunweb) guettaient le sprint, le vainqueur du jour a su prendre sa chance. Là où Greg van Avermaet (BMC Racing), le champion olympique, et Tiesj Benoot (Lotto-Soudal), trop isolés, avaient échoué quelques minutes plus tôt.

Lampert l'emporte en costaud sur la ligne à Waregem devant Teunissen et Sep Vanmarcke (EF-Drapac). Et annonce plus que jamais la couleur d'ici dimanche: la Quick-Step est prête !