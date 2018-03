Un invité de marque pour PSG-Monaco

Samedi prochain, au Matmut Atlantique de Bordeaux, la finale de la Coupe de la Ligue opposera le Paris Saint-Germain à l'AS Monaco. Et pour cette opposition de gala, la Ligue de football professionnel fera venir un invité de marque.

En effet, c'est Jürgen Klinsmann, ancien buteur du club de la Principauté dans les années 90, qui apportera le trophée au centre du terrain. L'Allemand, champion du monde en 1990 et d'Europe six ans plus tard, avait inscrit pas moins de 29 réalisations en deux saisons passées dans le championnat de France.