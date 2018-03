PSG-Verratti: "Beaucoup moins de pression à Monaco"

Selon Marco Verratti, remporter une huitième Coupe de la Ligue, samedi soir (21h05) à Bordeaux contre Monaco, est "une obligation" pour le PSG.

"C’est une finale entre deux équipes qui méritent d’être là. On a beaucoup de respect pour cette équipe, qui reste sur une très bonne période (neuf matches sans défaite, et un seul revers, en Coupe de France, contre Lyon depuis début décembre, ndlr), a-t-il expliqué vendredi en conférence de presse. Et à Monaco, il n’y a pas toute la pression qu’on a peut-être à Paris, ils jouent avec beaucoup moins de pression."