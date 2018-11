Nîmes: Bernardoni au repos face aux Verts

Le dernier 16e de finale de la Coupe de la Ligue doit se jouer mardi, à partir de 19 heures aux Costières, et opposera le Nîmes Olympique à l'AS Saint-Etienne, une rencontre qui avait été reportée le mois dernier en raison des conditions de jeu déplorables. Et pour cette opposition, Bernard Blaquart a choisi de laisser son habituel gardien de but titulaire, Paul Bernardoni, au repos.

La nouvelle recrue, Jordan Ferri, prêté par l'Olympique Lyonnais, ne peut pas disputer ce match, et Sada Thioub est lui contraint au forfait sur blessure. Le groupe: Dias, Valette - Alakouch, Briançon, Harek, Maouassa, Miguel - Bobichon, Hsissane, Savanier, Valls - Alioui, Bouanga, Bozok, Depres, Guillaume, Ripart, Vlachodimos.