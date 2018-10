Montpellier-Nantes en ouverture

On connaît le programme détaillé des seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue, qui marquera l'entrée en lice des clubs de Ligue 1.

Et ce sont 2 oppositions entre clubs de l'élite qui seront à l'honneur : Montpellier-Nantes, qui ouvrira les débats le mardi 30 octobre, à La Mosson (18h45), suivi dans la soirée par Strasbourg-LOSC à La Meinau (21h05). 24 heures plus tard et c'est l'AJ Auxerre qui sera attendue du côté de Nice à l'Allianz Riviera (18h45), avant que Nîmes n'accueille l'AS Saint-Etienne aux Costières (21h05).