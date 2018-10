Losc : Pépé déjà tourné vers le PSG

Solide dauphin du PSG en Ligue 1, le Losc n’a fait que passer en Coupe de la Ligue, les Nordistes s’inclinant dès leur entrée en lice à Strasbourg (2-0) en 16es de finale. Une défaite vite évacuée par Pépé, entré en jeu en seconde période et déjà tourné vers le choc contre l’ogre parisien, vendredi, en ouverture de la 12e journée.

"On a manqué d’efficacité, on n’a pas eu beaucoup d’occasions face à une équipe de Strasbourg bien en place. On a manqué de rythme, avec des joueurs qui reprenaient. Ce n’était pas facile face à une équipe agressive, on va essayer de rebondir contre le PSG. C’est un choc, le premier contre le deuxième, c’est une grosse équipe, mais on a essayé de bien préparer ce match avec des cadres au repos", a ainsi expliqué l’attaquant ivoirien au micro de Canal + Sport.