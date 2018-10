Lorient et Orléans font plier la Ligue 1 !

Après le succès plutôt tranquille de Nice sur Auxerre en fin d'après-midi (3-2) et le report de Nîmes-ASSE, les 16e de finale de la Coupe de la Ligue se poursuivaient en soirée.

La première performance est à mettre au crédit du FC Lorient qui va s'imposer sur la pelouse du Stadium et profite d'un TFC en plein doute (0-1), qui n'a plus gagné en Ligue 1 depuis... le 1er septembre. Un but d'Abdoul Sakirou Bila (74e) fait le bonheur des joueurs de Mickaël Landreau. Une autre équipe de Ligue 2, Orléans, jouera pour la première fois les 8e de finale grâce à sa victoire à Reims aux tirs au but (1-1, 3 t.a.b. à 2).

Dans les autres matches, les deux duels entre équipes de Ligue 1 ont connu des scénarios bien différents. Si Dijon, pour renouer avec une victoire qui fuyait le DFCO depuis près de 2 mois, a disposé avec autorité à Gaston-Gérard de Caen grâce à un doublé de son attaquant Wesley Said (4e, 79e) et une réalisation de Naïm Sliti (7e), sans que la réduction du score de Saîf Eddine-Khaoui n'y change rien (50e), Guingamp a dû attendre la séance de tirs au but pour dominer Angers (0-0, 3 t.a.b. à 2). Les 3 arrêts de Marc-Aurèle Caillard auront fait la différence. Sans toutefois pouvoir offrir à l'En Avant son premier succès au Roudourou depuis plus de 6 mois et une victoire sur Monaco (3-1), qui continue de dater de la saison dernière !

En plus de Lorient et Orléans, un autre club de Ligue 2 accompagnera les Merlus au prochain tour : ce sera Le Havre, tombeur de Troyes en cinq minutes (2-0). Mais pas Metz, le leader de L2, qui s'incline à Saint-Symphorien devant Amiens (1-2) sur un but de la victoire signé Juan Otero (73e) pour les Picards dans la foulée de l'égalisation messine.