Landreau au bon souvenir de la Ligue 1

Après le succès plutôt tranquille de Nice sur Auxerre en fin d'après-midi (3-2) et le report de Nîmes-ASSE, les 16e de finale de la Coupe de la Ligue se poursuivaient en soirée.

C'est super encourageant... Mickaël Landreau (entraîneur du FC Lorient)

La première performance est à mettre au crédit du FC Lorient qui va s'imposer sur la pelouse du Stadium et profite d'un TFC en plein doute (0-1), qui n'a plus gagné en Ligue 1 depuis... le 1er septembre. Un but d'Abdoul Sakirou Bila (74e) fait le bonheur des joueurs de Mickaël Landreau. "Il fallait subir mais sans trop concéder d'occasions ; c'est ce qu'on avait prévu, commentera un Landreau tout sourire au micro de Canal+ Sport. On savait que le temps jouait pour nous. Et puis, c'est un joueur qui sort du banc qui marque ! C'est super encourageant et pour le club, c'est une belle victoire." Une autre équipe de Ligue 2, Orléans, jouera pour la première fois les 8e de finale grâce à sa victoire à Reims aux tirs au but (1-1, 3 t.a.b. à 2).

Roudourou toujours sans victoire

Dans les autres matches du soir, les deux duels entre équipes de Ligue 1 ont connu des scénarios bien différents. Si Dijon, pour renouer avec une victoire qui fuyait le DFCO depuis près de 2 mois, a disposé avec autorité à Gaston-Gérard de Caen grâce à un doublé de son attaquant Wesley Said (4e, 79e) et une réalisation de Naïm Sliti (7e), sans que la réduction du score de Saîf Eddine-Khaoui n'y change rien (50e), Guingamp a dû attendre la séance de tirs au but pour dominer Angers (0-0, 3 t.a.b. à 2). Les 3 arrêts de Marc-Aurèle Caillard auront fait la différence, malgré la maîtrise sur le jeu des joueurs du SCO. Sans toutefois pouvoir offrir à l'En Avant son premier succès au Roudourou depuis plus de 6 mois (*).

En plus de Lorient et Orléans, un autre club de Ligue 2 accompagnera les Merlus au prochain tour : ce sera Le Havre, tombeur de Troyes en cinq minutes (2-0). Mais pas Metz, le leader de L2, qui s'incline à Saint-Symphorien devant Amiens (1-2) sur un but de la victoire signé Juan Otero (73e) pour les Picards dans la foulée de l'égalisation messine.

-------------------------------------------------------------------

(*) Une victoire sur Monaco (3-1), qui continue de dater de la saison dernière : c'était le 24 avril dernier !