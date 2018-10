La Coupe sourit aux Canaris

Et le premier qualifié sur le terrain pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue est… Nantes. Opposé mardi soir à Montpellier, dans une enceinte de la Mosson aux trois quarts vide, le FCN a confirmé ses bonnes dispositions du moment en enregistrant une troisième victoire d’affilée, après ses deux derniers succès contre Toulouse et Amiens en Ligue 1. Peut-on déjà parler d’un effet Vahid Halilhodzic ? Le discours et les méthodes de l’entraîneur bosnien semblent en tout cas bien passer.

Pour cette rencontre, "Coach Vahid" avait effectué pas moins de huit changements, comme Michel Der Zakarian du côté héraultais. Un turn-over payant puisque son tandem d’attaquants, composé de Coulibaly et Waris, a été décisif. Après une première période très terne, le Malien a ainsi ouvert le score d’une tête croisée (1-0, 58e), sur un bon centre de Traoré. Et son compère ghanéen l’a ensuite imité en doublant la mise d’une très jolie frappe (2-0, 80e). Le but du break.

Entre-temps, le MHSC avait perdu Mendes, expulsé pour avoir mis sa main dans la figure de Girotto (74e) et qui sera donc suspendu contre l’OM dimanche prochain en championnat. Dès lors incapables de réagir, les Montpelliérains ont de nouveau cédé dans le temps additionnel, sur un penalty tiré par Sala (90e+4) suite à une faute pourtant en dehors de la surface de Congré sur Touré. Un match à oublier pour Hilton et ses coéquipiers. Les Nantais, eux, restent sur leur lancée.