Coupe de la Ligue : Neymar félicite ses coéquipiers

"Félicitations à tous, très heureux pour vous ! Allez Paris !", a ainsi écrit sur Instagram la star brésilienne, en légende d'une photo représentant Daniel Alves avec une multitude de trophées.

L'attaquant parisien a d'ailleurs eu un message plus personnel pour son compatriote: "Félicitations mon frère, honoré de faire partie de ton histoire. J'espère qu'il y en aura un de plus en juillet", en référence bien sûr à la Coupe du monde. Il pourrait même y en avoir trois de plus avec le championnat de France et la Coupe de France. Les Parisiens iront à Caen le 18 avril.