Bozok prend ses responsabilités

On ne retiendra pas grand-chose du seizième de finale de la Coupe de la Ligue entre le Nîmes Olympique et l’AS Saint-Etienne, disputé ce mardi, quatre semaines après le report de la rencontre en raison d'un terrain impraticable. Le sourire d’Umut Bozok au coup de sifflet final, c’est la belle image de la soirée aux Costières. Le jeune avant-centre, en manque totale de réussite cette saison avec un seul et unique but inscrit en Ligue 1, a donné la qualification à son équipe en transformant le 5e tir au but (1-1, 4 tab à 2).

"Ça fait du bien, surtout que j’avais raté mes deux derniers penaltys. C’est comme après un accident de voiture, il faut reprendre la route de suite. J’ai pris mes responsabilités, ce n’était pas facile, mais ça fait du bien de donner la victoire à mon équipe, surtout aux Costières", s’est ainsi réjoui le Franco-Turc sur Canal+ Sport. "Des qualités, on sait qu'il en a et qu'il ne les a pas perdues", attestait également son entraîneur Bernard Blaquart, qui jongle entre cinq joueurs chaque week-end pour composer son duo d'attaquants.

D’ailleurs, les Crocodiles méritent ce billet pour le prochain tour. Face à des Verts moribonds, les Nîmois ont progressivement pris le dessus, mais Clément Depres ratait deux belles occasions coup sur coup (36e et 40e). Les entrées de Wahbi Kahzri et Rémy Cabella à l’heure de jeu mettaient enfin les Stéphanois dans le coup et le deuxième cité servait Robert Beric pour l’ouverture du score (81e). Denis Bouanga égalisait finalement à la 90e, en se jouant de William Saliba, pour permettre aux supporters gardois de vibrer lors d’une séance de tirs au but à l’issue heureuse.