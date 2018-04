Les Herbiers-Masala: "J’ai peu dormi, pas mangé..."

Les Herbiers n’ont pas gâché. Profitant de la réception de Chambly, autre pensionnaire de National 1, le club vendéen a en effet décroché sa qualification pour la finale de la Coupe de France, le 8 mai prochain, face au vainqueur de l’autre demi-finale entre Caen et le PSG.

Une qualification historique savourée à sa juste valeur par Stéphane Masala, l’entraîneur des Herbiers. "On l'a fait! On va aller à Paris, jouer une finale de Coupe de France, a-t-il lancé au micro d’Eurosport. On est très satisfait, mais je suis très fatigué. Ce match, ça faisait 48 jours qu'on le préparait, depuis le tirage au sort, on avait fixé nos axes de travail. Mais après, l'aspect psychologique, c'était plutôt difficile."

A tel point que l’entraîneur vendéen en a perdu le sommeil et l’appétit. "Je suis très fier pour les joueurs, c'est eux qui le font. Ce n’est pas l'entraîneur. L'avant-match était long, c'est vrai. J'ai peu dormi, je n’ai pas mangé, mais c'était mon job. J'ai fait mon job, tout simplement", a-t-il ajouté.