Les Herbiers découvrent tout

Au-delà de l’affrontement démesuré qui attend Les Herbiers face au PSG, il y a le Stade de France. Et ça, c’est indépendant de l’adversaire. L’enceinte peut-elle paralyser le club de National 1 ? "Le vestiaire est un peu trop grand, estime le coach Stéphane Masala en conférence de presse, alors qu’il vient de découvrir la fameuse enceinte dionysienne (où il affrontera le PSG mardi en finale de Coupe de France). Ça manque un peu d’intimité avec les joueurs. Je me suis projeté sur mon discours, et je me suis demandé où j’allais me mettre… Il y a des écrans TV, ce n’est pas habituel." Il faudra peut-être y diffuser la fameuse chanson de Philippe Katerine, reprise dimanche à Clairefontaine par le staff médical dans le restaurant de l’équipe de France.

Pour l’entraîneur des Herbiers, tout compétiteur qu’il est, le match de mardi soir n’est pas à prendre sous l’angle du résultat. "Le PSG est une équipe qui fait rêver. Je suis un jeune coach, je suis là pour apprendre et j’espère que mes joueurs vont apprendre aussi. Pour ça, il faut que le PSG nous donne la leçon." Le capitaine Sébastien Flochon "y croit un peu", quand même: "L’espoir fait vivre." Selon Masala, si son équipe veut profiter d’une soirée mémorable, il faut impérativement s’appliquer quelques principes.

Tous les clubs de troisième division en finale ont perdu d'un but

"Pour un compétiteur, prendre du plaisir, c’est batailler, estime ainsi le technicien vendéen. Sur le terrain, il faut du courage, affronter les joueurs du PSG et les regarder dans les yeux. Seulement après, ça pourra être un bon souvenir. S’ils rentrent en se disant que ce sont leurs idoles, qu’ils les admirent, ils prendront un peu moins de plaisir. J’espère qu’ils seront prêts à jouer." Jouer, c’est-à-dire attaquer, ce que ne font déjà pas 90% des équipes de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain ?

Même si on prend une valise, on rentrera avec Stéphane Masala

Masala sait qu’il ne doit pas se démonter: "On s’autorise à aller les chercher. On verra si la montagne est trop grande. Même si on prend une valise, on rentrera avec aux Herbiers, on ne sera pas ridicules." Il rappelle encore avoir "occulté depuis longtemps toute notion comptable": "J’attends mes joueurs sur du jeu, des axes de travail et des objectifs. S’ils y arrivent sur quelques séquences, on sera gagnants." Le club des Herbiers est la cinquième formation de troisième division (ou moins) à atteindre la finale de Coupe de France, après Nîmes en 1996, Calais en 2000 (seul club de CFA, quatrième niveau), Amiens en 2001 et Quevilly en 2012. Tous n’ont perdu que d'un but maximum.