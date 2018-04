Les Herbiers-Chambly: Les compos sont tombées

Les 22 acteurs au coup d’envoi de la demi-finale de Coupe de France entre Les Herbiers et Chambly, deux formations issues de National 1, sont connus.

Côté vendéen, le capitaine Flochon tiendra le rôle de sentinelle d’une équipe offensive armée du trio Rocheteau-Dabasse-David et articulée en 4-3-3.

Côté picard, les frères Doucouré sont évidemment de la partie sur la pelouse de la Beaujoire, dans un 4-4-2 plus compact et peut-être un tantinet plus prudent.