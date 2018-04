La Beaujoire pousse Les Herbiers en finale

Ils sont neuvièmes de National 1 et ils sont en finale de la Coupe de France ! Ce mardi soir à la Beaujoire – l’antre du FC Nantes pleine à craquer pour l’occasion, avec quelque 35 000 spectateurs massés dans ses tribunes – Les Herbiers ont pris le meilleur sur Chambly dans une demi-finale inédite qui opposait deux clubs pensionnaires de troisième division. Avec à la clef un billet pour le Stade de France, où les Vendéens affronteront le 8 mai prochain le PSG ou le Stade Malherbe Caen.

Plutôt vernis dans leur parcours jusqu’alors, les coéquipiers de Flochon se mesureront alors à une première équipe de Ligue 1, eux qui ont écarté tour à tour et jusqu’à leurs homologues camblysiens ce jour les équipes de Saint-Lô (5e division), Auxerre (L2) et Lens (L2). Une finale méritoire toutefois, tant Les Herbiers ont su prendre la mesure de leurs adversaires ce mardi avec le soutien d’un public bouillant. David, ainsi, a pu concrétiser la domination des siens avant la demi-heure de jeu, sur un service impeccable de Bongongui (1-0, 28e). Puis Gboho a scellé le score en remportant son face à face avec Pinoteau. Non sans un recours à la vidéo alors qu’un hors-jeu avait été initialement signalé, à tort (2-0, 80e).

Les Picards bien sûr ont eu l’occasion de répliquer, mais Pichot dans le but vendéen a fait des miracles, et les frères Doucouré et consorts ont manqué de réussite dans leurs tentatives. Ce sont donc les Herbiers qui dans trois semaines auront l’honneur de représenter le football amateur pour la conquête de la vieille dame. Comme Quevilly (2012), Amiens (2001) et Nîmes (1996), autres formations issues du troisième échelon national à avoir disputé une finale de Coupe de France par le passé – sans oublier Calais qui en 2000 avait atteint le palier ultime en provenance de CFA, la quatrième division. Aucune de ces glorieuses équipes n’étant cependant parvenue à soulever le trophée…