Gambardella: L'OM éliminé par Orléans

Orléans est la première équipe qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Gambardella. Les jeunes du club du Loiret, pensionnaire de Ligue 2, ont sorti l'Olympique de Marseille (2-2, tab: 4-2) samedi dans la cité phocéenne. Les Olympiens, finalistes en titre, ont mené par deux fois au score grâce à Aouachria et Mezine, avant d'être rejoints sur des réalisation de Lucas Benezet (le frère du milieu offensif guingampais) et Djoman. Les autres affiches des quarts: Concarneau-Troyes, Brest-Sochaux et Tours-Toulouse.