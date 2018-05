Emery : "Les Herbiers méritent d’être ici"

Après Nîmes (1996), Amiens (2001) et Quevilly (2012), Les Herbiers est le quatrième club du troisième échelon à atteindre la finale de la Coupe de France. Les Vendéens ne partiront évidemment pas favoris face au Paris Saint-Germain mardi soir (21h05) au Stade de France. Même si les champions de France, triples tenants du titre et recordmen des victoires dans l’épreuve (11), ne sous-estiment pas l’actuel 11e de National 1, qui s’est extirpé de la zone rouge le week-end dernier. "Le charme de la Coupe de France"

"Ce n’est pas seulement un match en plus, c’est une finale. Les Herbiers méritent d’être ici. C’est le charme de la Coupe de France, et une opportunité pour des équipes moyennes d’arriver en finale, de profiter avec leurs supporters, venus d’un petit village. Mais tout le monde au club a beaucoup d’envie, de motivation et de respect pour l’adversaire", a déclaré Unai Emery lundi au Stade de France.

Le technicien basque espère par ailleurs que ses hommes ne manqueront pas "de concentration", comme cela a pu être le cas lors de leurs deux derniers matches de championnat, conclus sur le même score (2-2), contre Guingamp et à Amiens: "Ce sont deux matches nuls que nous ne voulions pas. Mais demain (mardi, ndlr), on va pousser avec l’équipe pour être concentrés. Et la meilleure manière de respecter l’adversaire et la Coupe de France, c’est d’être compétitif pendant 90 minutes."