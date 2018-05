Coupe de France : PSG, une victoire sur tous les tableaux

Un troisième triplé Coupe de France-Coupe de la Ligue-Championnat en quatre ans qui en dit long sur la domination du Paris Saint-Germain sur le football français. L’ogre tricolore a donc bouclé sa saison en s’adjugeant une quatrième Coupe de France de suite, un record, et une douzième dans sa jeune histoire, un autre record également (l’OM en compte 10, Saint-Etienne et Lille 6). "On voulait un 4 sur 4 sur la scène nationale et on l’a", s’est régalé Kylian Mbappé.

Le sans-faute qui a, cette fois, largement dépassé le cadre du terrain. Les joueurs du Paris Saint-Germain ont montré un respect certain pour leurs adversaires d’un soir, en prenant ce match au sérieux pour l’emporter 2-0 grâce à Lo Celso et Cavani, puis par le biais de Thiago Silva qui a soulevé le trophée conjointement au capitaine des Herbiers, Sébastien Flochon. Ils ont ensuite multiplié les échanges verbaux, en laissant les joueurs venir dans leur propre vestiaire.

"On a eu la chance de voir des joueurs parisiens très sympas, très humbles et très pros parce qu’ils ont fait leur match, ils n’ont rien lâché - vu la façon dont ils ont fêté leur but, ça le prouve - et en même temps très disponibles et accessibles. Là, ils sont en train de donner des équipements à mes joueurs, c’est la classe", a reconnu Stéphane Masala, l’entraîneur des Herbiers, en conférence de presse. De fait, les images de ces échanges ne manquent pas. Et ça aussi, c’est bon pour tout le monde.