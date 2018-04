Coupe de France : Les Herbiers savourent

Six ans après Quevilly, une nouvelle équipe de National s’est qualifiée pour la finale de la Coupe de France. C’était attendu depuis le tirage au sort des demi-finales puisque Samuel Etienne, la main innocente préposée au tirage, avait réservé une affiche entre Les Herbiers et Chambly, les deux clubs de National encore en lice. Vainqueurs 2-0 dans un Stade de la Beaujoire en fusion, Les Herbiers auront donc l’insigne honneur de succéder à Nîmes (1996), Amiens (2000) et Quevilly (2012).

"C’est incroyable, on vit un rêve éveillé, on est sur un petit nuage avec tous les fans qui sont venus pour nous ce mardi. On connait bien Chambly, c’est une équipe difficile à jouer, surtout devant 35 000 personnes. Ce soir, le rêve, on l’a atteint ! On va aller faire la fête maintenant", pouvait bien savourer Matthieu Pichot, le gardien vendéen au micro d’Eurosport 2.

C'est un vrai rêve de gamin. Guillaume Dequaire

Et maintenant, la finale !

Une fête qui a commencé dans le vestiaire vendéen et qui s’est prolongée jusque tard dans la nuit auprès de leurs proches. "C'est un vrai rêve de gamin, parce qu'on a tous eu des blessures ou des moments de chômage, des années compliquées et là on ne réalise pas trop. J'ai vu ma famille heureuse, a ainsi souligné Guillaume Dequaire, le milieu de terrain venu de Châteauroux. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus, mais ils sont venus des quatre coins de la France, et je suis limite plus content pour eux que pour moi. Mon père qui pleurait à la fin, c'était magique."

Et les joueurs de Stéphane Masala, qui reconnaissait avoir perdu le sommeil et l’appétit en préparant ce rendez-vous historique pour Les Herbiers, n’ont pas été les seuls à savourer ce moment unique. Michel Landreau, le président vendéen, n’était pas en reste. "On l'a fait. C'est le bonheur parfait. C'est le Stade de France. On en rêvait tous, maintenant ce n'est plus du rêve, on y va», a-t-il lancé avant de vouloir "profiter de ces moments parfaits". Les Herbiers ont désormais trois semaines pour en profiter jusqu’au 8 mai, date de la finale de la Coupe de France au Stade de France.