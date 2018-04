Plus de quatre ans que ça dure. Pour trouver trace de la dernière défaite du PSG lors d’un match de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue, il faut en effet remonter au 23 janvier 2014 et à une défaite du club de la capitale face à Montpellier (1-2) en seizièmes de finale de la Coupe de France. Depuis, les Parisiens ont décroché cinq sacres de rang en Coupe de la Ligue et viseront, le 8 mai prochain face aux Herbiers, un quatrième titre consécutif en Coupe de France.

Jamais dans l’histoire de la vieille dame, un club n'est parvenu à réaliser un tel enchaînement, Lille, vainqueur en 1946, 1947 et 1948 ayant calé en finale en 1949 face au RC Paris. Coupe de France et Coupe de la Ligue réunies, le PSG a signé face à Caen, mercredi, sa 41e victoire de rang. Un record évidemment.

Pas gâté au tirage...

Pour la seule Coupe de France, les Parisiens en sont désormais à 23 succès de rang. Un record là encore. Tout juste Lille peut-il se targuer, grâce aux matches reportés en cas d’égalité, d’avoir enchaîné 25 matches sans défaite dans l’épreuve entre 1946 et 1949.

Et la performance du PSG est d’autant plus édifiante qu’il n’est pas vraiment favorisé par le tirage au sort. Sur les 41 victoires remportées consécutivement par le PSG lors des coupes nationales, 35 l’ont été contre des pensionnaires de Ligue 1, quatre contre des clubs de Ligue 2, un contre une formation de National et un contre une équipe de CFA.