Anti, le coach de Nantes en handball, a aidé Les Herbiers

Stéphane Masala, l'entraîneur des Herbiers, a fait appel à Thierry Anti, l'entraîneur de Nantes en handball. Et ce pour une situation de jeu bien précise, comme Masala l'a expliqué lundi en conférence de presse, à la veille de la finale de Coupe de France contre le PSG: "La chance de ce parcours en Coupe, c'est d'avoir rencontré des personnalités d'une grande humilité comme Anti. On s'est dit qu'on n'aurait pas souvent le ballon, qu'on risquait de se retrouver à défendre dans nos 16 mètres. L'idée du handball est donc venue là-dessus, par l'intermédiaire de notre entraîneur des gardiens qui a des relations avec eux. Anti est venu nous rendre visite afin de nous aider à coulisser, à fermer les intervalles. On s'est appuyés sur son expérience, et je l'en remercie."