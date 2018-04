L’équipe de France a repris l’avantage dans le quart de finale de Coupe Davis qui l’oppose à l’Italie ce week-end à Gênes. Avec Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert à la baguette, le double tricolore a eu raison de la paire transalpine composée de Fabio Fognini et Simone Bolelli. Et ce en trois sets et 1h54 (6-4, 6-3, 6-1). Reste désormais un point en simple à aller chercher, dimanche, pour une place en demi-finale.