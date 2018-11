Le 15 juillet dernier, en finale de la Coupe du monde de football, c'est la France qui avait frappé la première, grâce à un malheureux csc inscrit par Mario Mandzukic. La suite du match avait été tout aussi heureuse pour l'équipe de Didier Deschamps, victorieuse (4-2) de la Croatie, et qui n'a pas manqué de dévoiler un message de soutien aux tennismen tricolores avant la finale de la Coupe Davis, disputée au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Mais pour la troupe de Yannick Noah, les débuts sont bien plus complexes...

Ce vendredi, Jérémy Chardy a abandonné le premier point aux Croates lors du premier simple de la journée. La sanction est tombée, implacable, pour un Palois balayé en trois manches (6-2, 7-5, 6-4) et qui n'a surtout jamais donné l'impression de pouvoir inquiéter le 12e joueur mondial. Pourtant, le profil de Chardy avait été soigneusement retenu par le capitaine, lui qui avait jusqu'alors remporté ses cinq oppositions en Coupe Davis sur la terre battue indoor. Il avait également battu son adversaire du jour à deux reprises, notamment sur la terre battue de Monte-Carlo en 2017. Mais cette fois, rien n'a fonctionné, la faute notamment à un Coric agressif d'entrée. Pour preuve, sur son premier jeu de service, le Français concède le break et voit même son bourreau s'offrir 15 points de suite pour aller chercher la première manche (6-2) en seulement 36 minutes.

Le deuxième set aurait pu être celui de la rédemption, mais Borna Coric parvient à faire le break au meilleur moment, à 5-5, pour prendre ses aises au tableau d'affichage (7-5 en 57 minutes de jeu). Auparavant, il avait concédé, puis écarté, deux balles de break. Les deux seules de la rencontre... Jérémy Chardy ne reviendra plus, assommé, étouffé par son bourreau. A 1-1 dans la troisième manche, les Croates s'offrent un break décisif. Et ce n'est pas une petite alerte musculaire qui freinera les ardeurs des visiteurs. Borna Coric revient sur le court après être passé entre les mains des kinés, et termine le travail promptement (6-4). Le 12e mondial était bien trop fort.