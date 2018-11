Comme attendu, la Croatie sera emmenée par Marin Cilic (7e mondial) et Borna Coric (12e) lors de la finale de la Coupe Davis face à la France, à Lille, dans 10 jours (23-25 novembre).

La sélection est complétée par des joueurs de double, Franko Skugor, Mate Pavic et Ivan Dodig.

Croatia's team to face France in the #DavisCupFinal @cilic_marin @borna_coric

Franko Skugor

Mate Pavic@DodigTennis #IdemoHrvatska pic.twitter.com/tbf8J6aUhA