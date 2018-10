Simon: "Pour l'instant, on ne m'appelle pas"

Très peu appelé avec les Bleus ces dernières saisons, Gilles Simon pose un regard assez détaché sur la finale de la Coupe Davis entre la France et la Croatie pour laquelle, malgré son bon classement (31e mondial, n°3 français), il a le sentiment d'avoir peu de chances d'être retenu.

"Si on a besoin de moi, je suis là, a-t-il confié sur le sujet, après sa victoire contre Lucas Pouille à Bercy. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas le problème. Pour l'instant, on ne m'appelle pas. Quand on me demande juste si je me sens concerné, pas forcément. Je sais comment cela marche aussi. Donc voilà. Je ne peux rien faire d'autre que de jouer au tennis, d'essayer de gagner des matchs, de jouer le mieux possible. Il y a une finale de Coupe Davis. J'en ai joué une, même si je n'ai pas joué le match que j'aurais voulu jouer (défaite contre Djokovic en Serbie en 2010, ndlr). J'en ai raté une que j'aurais aimé jouer (face aux Suisses en 2014, ndlr). Celle de l'année dernière, je n'étais pas en état de jouer, je n'avais donc aucun souci là-dessus. Il y en aura une. Cela doit être une dernière occasion. Elle est là quoi. Maintenant, comme je l'ai dit, quand je veux jouer Bercy, je m'inscris. Si je veux jouer un tournoi, je m'inscris. J’ai le classement, j’y vais, je joue. Si c'était aussi simple en Coupe Davis, je serais sur le terrain. Malheureusement, cela ne l'est pas."