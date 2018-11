Sébastien Grosjean : « La terre-battue ? Meilleure surface possible »

Sébastien Grosjean, que pensez-vous du groupe emmené par Yannick Noah ?

C’est un bon groupe concocté par Yannick Noah. Richard Gasquet était au départ dans ce groupe avant de déclarer forfait. Ceux sont des joueurs qui ont toujours répondu présent en Coupe Davis. Cette année, ils n’ont pas eu les résultats qu’on espérait tous. Il y a eu des blessés et des résultats pas très bons. C’est une finale de Coupe Davis, ça va se jouer à l’envie et au mental. Il y a beaucoup de magie dans cette compétition. J’espère que tous ces joueurs vont sortir un grand match pour aller chercher cette victoire.

Êtes-vous surpris par le non-remplacement de Richard Gasquet ?

Il y a déjà cinq joueurs dans l’équipe. Il y a quelques années, on a eu la possibilité d’ajouter un joueur dans l’équipe mais avant c’était quatre joueurs qui faisaient une équipe. Je pense que son non-remplacement, c’est pour mieux se focaliser sur le travail. En simple, ils sont trois mais il n’y a que deux places pour la journée de vendredi. Cela ne veut pas dire que celui qui ne joue pas le vendredi, ne jouera pas le dimanche. Yannick a plusieurs options. Cela permet aux joueurs présents d’être déjà prêts. Il y aura moins de tension dans les entrainements pour savoir qui va jouer. Yannick a confiance en ses joueurs.

Jo-Wilfried Tsonga n’a quasiment pas joué de l’année. Est-ce risqué de l’aligner ?

Il n’a pas joué cette saison. Il s’est blessé à Montpellier en début de saison. Il s’est fait opérer et a repris à Metz. Il n’a pas joué pendant six mois. Difficile d’avoir des résultats dans ces conditions. Je pense que ça va se jouer sur l’envie. Il faut voir dans quel état physique il est. Si Yannick Noah l’aligne, c’est qu’il a vu qu’à l’entrainement, Tsonga est capable de jouer cinq sets. Il a l’expérience et a déjà bien joué dans cette compétition-là. Tsonga connait les grands matchs et s’il est prêt physiquement, il répondra présent. Dans l’ensemble, quand on voit son palmarès, on sait que mentalement il est prêt.

Comprenez-vous ce choix de la terre battue ?

Personnellement, je pense que c’est la meilleure surface. Le gens qui pensent que ce n'est pas bien, c’est parce qu’ils s’arrêtent sur les finales jouées sur terre battue perdues par les Bleus. Les demi-finales sur terre battue, on en a gagnées ! Donc, ce n’est pas la surface. Ce n’est pas comme si on n’avait jamais gagné de rencontre de Coupe Davis sur terre battue. On est allé en Croatie en 2016 et ça s’était mal passé. On a joué sur quoi ? Sur dur ! S’ils nous ont reçu sur dur, c’est qu’ils ne voulaient pas nous recevoir sur terre. On arrive à jouer sur toutes les surfaces. De plus, Cilic, qui a joué le Masters, a eu peut-être moins de temps pour se préparer sur terre. Je pense que c’est un joueur qui est plus dangereux sur d’autres surfaces.



Que pensez-vous de l’équipe croate ?

Cilic, on le connaît, il est toujours là. Il fait partie des meilleurs depuis quelques années. C’est la troisième ou quatrième fois qu'il joue le Masters. Il a gagné un grand chelem et joué la finale de l’Open d’Australie cette saison. C’est une valeur sûre. Coric a fait une superbe fin de saison. Il était remplaçant au Masters. Au classement, les Croates sont favoris. Maintenant, ça reste une finale de Coupe Davis et à domicile.

Cilic reste sur un très bon match face à Djokovic. Comment l’avez-vous senti pendant cette semaine au Masters ?

A mon avis, il sera bon lors de cette finale, mais aujourd’hui, la terre battue n’est pas sa surface préférée. Plus jeune, il aimait bien jouer sur terre. Sur le circuit, quand on regarde ses résultats, ils sont meilleurs sur les autres surfaces. Il sera bon et présent par rapport à son niveau de tennis. Je l’ai trouvé bon face à Djokovic mais ce match ne comptait pas. Il est parti chercher une victoire dans la douleur contre Isner et il s’est crispé face à Zverev. On parle-là de top joueurs. Je pense enfin qu’il y aura beaucoup de pression sur les épaules de Cilic car si la Croatie a déjà gagné la Coupe Davis, lui, non.

La défaite en finale de la paire Mahut-Herbert peut-elle les faire douter ?

C’est leur plus beau parcours en Masters. J’ai donc envie de retenir le positif. Ils n’étaient jamais sortis des poules. Là, ils perdent en finale en ayant eu une balle de match. C’est vraiment le scénario qui est terrible. Dans l’ensemble, ils ont été dominés. Ils auraient pu être battus plus facilement mais au final, ils ne sont pas loin de gagner. Il y a eu beaucoup de déception mais maintenant, ils sont à fond dans leur finale. Leur parcours au Masters va donner de la confiance. Cette équipe a quand même gagné quatre Grands-Chelems.

Est-ce un symbole de gagner la dernière édition de la Coupe Davis dans ce format ?

Oui et non. Lors des premières éditions de Coupe Davis, il n’y avait pas la France. Les Bleus sont venus après. Cela aurait été plus un symbole si on avait joué les Etats-Unis, qui étaient présents lors de la première édition. Finir cette compétition-là, dans ce format-là, avec une victoire ce serait fabuleux. On réaliserait alors le doublé. Pour nous les Français, cette compétition est forte.