Pouille a tremblé

Deux matches en un. Lucas Pouille a très bien commencé ce vendredi matin devant Andreas Seppi. Sur la terre battue de Gênes, le numéro un français, sûr de sa force, notamment au service, menait 6-3, 6-2, 2-1 - break réalisé - face au n°2 italien, contreur méconnaissable.

Puis il s'est perdu dans le faux rythme développé par son adversaire, qui a gagné avec ses frappes de balle à plat les troisième et quatrième manches (6-4, 6-3), et dont le public s'est réveillé. Égalité. Heureusement pour l'équipe de Yannick Noah, Pouille, au retour des vestiaires, s'est retrouvé dans le dernier set. Solide alors que Seppi, de dix ans son aîné (24/34), a accusé le coup physiquement, le Nordiste a fait un premier break dans un jeu que le Transalpin avait en main (40-15). Et un second (3-1, 5-1).

Pour l'emporter au final 6-3, 6-2, 4-6, 3-6, 6-1 en début d'après-midi (2h52). La France est devant (1-0). C’est désormais au tour de Jeremy Chardy d’affronter Fabio Fognini pour tenter de prendre un peu plus la tête dans cette rencontre.