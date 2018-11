Piqué: "Le format ne marchait plus"

Alors que débute ce vendredi la dernière finale de la Coupe Davis, dans son format traditionnel, Gerard Piqué défend le projet de réforme de la compétition qu'il a porté avec sa société Kosmos. Malgré les critiques, venues d'un peu partout, et notamment des joueurs français.

"Le format ne marchait plus de toutes les façons, répond le défenseur du FC Barcelone dans un entretien accordé à L'Equipe. On devait le changer. Les Fédérations, dont celle de la France, l'ont accepté. Maintenant, on ne peut plus regarder en arrière. Il faut avancer. L'an dernier, la France a gagné, je crois, sans avoir joué une seule fois contre un Top 10. Je comprends la position des Français, mais si on veut retrouver une grande compétition, il est obligatoire que les grands joueurs la jouent. Peut-être pas l'an prochain ou dans deux ans. Mais, à long terme, elle doit redevenir une compétition "sexy", intéressante pour les joueurs."

Piqué reconnaît néanmoins que le retour de l'ATP Cup en 2020, une compétition similaire à la sienne, est un problème. Le footballeur s'est rendu à Londres il y a une semaine, pour rencontrer les dirigeants du tennis en marge du Masters. "Nous avons eu une très bonne réunion avec l'ATP, les Grands Chelems, Novak Djokovic en tant que représentant des joueurs, et l'ITF, soit une vingtaine de personnes autour de la table. On en sait désormais plus sur la position de l'ATP et sur son ATP Cup. Ils pensent, et nous aussi, qu'avoir deux épreuves n'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pour cela qu'on essaie de trouver un accord entre l'ATP, l'ITF et Kosmos. Pour faire une épreuve ensemble."