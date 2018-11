Paul-Henri Mathieu a répondu dimanche à un tweet de Pat Cash, en postant simplement un pleur.

L'Australien a écrit ceci: "Je regarde la dernière finale de Coupe Davis en format domicile et extérieur, à guichets fermés et avec une foule qui hurle. Le président de l'ITF est assis au premier rang et sait qu'il tue tout ça."

Sur le plan sportif, rappelons que la Croatie s'est imposée 3-1 en France. La prochaine Coupe Davis aura lieu sur une semaine à Madrid, en fin d'année 2019.