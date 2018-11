Pas de 11e Coupe Davis pour les Bleus

La 11e Coupe Davis dans l’escarcelle de l’équipe de France, ce n’est pas pour tout de suite. Yannick Noah rêvait du doublé pour sa dernière à la tête des Bleus, ces derniers, tenants du trophée, sont tout simplement tombés contre plus forts qu’eux, ce week-end à Villeneuve d’Ascq, sur une terre battue dont se sont parfaitement acclimatés les Croates. Des Croates qui s’offrent là leur deuxième Saladier d’Argent après 2005, eux qui avaient loupé le coche à domicile en 2016, surpris malgré Marin Cilic par l’Argentine de Juan Martin Del Potro.

Après un premier acte sans pour les Tricolores emmenés alors par les Jérémy Chardy et Jo-Wilfried Tsonga, la paire Pierre-Hugues Herbert-Nicolas Mahut avait bien entretenu la flamme samedi en s’adjugeant le double. Seulement, condamné dès lors au sans faute, la France devait s’en remettre à son ancien n°1 déchu, Lucas Pouille, pour renverser la montagne Marin Cilic et ainsi prétendre à un cinquième duel décisif, avec vraisemblablement P2H dans le rôle de joker ultime. Las, de cinquième simple il n’y a pas eu, le patron du tennis croate, septième joueur mondial, ayant tenu son rang.

Un premier set indécis

Passé cette année du Top 10 à la 32e place du classement ATP, Lucas Pouille certes ne paraissait pas en mesure de rivaliser avec un adversaire tout récemment convié au Masters de Londres – leur unique opposition sur le circuit s’était d’ailleurs soldée par une victoire du Croate, en quatre sets, lors de la demi-finale de Coupe Davis 2016. Pourtant fort de trois succès en autant de matches dans la compétition par équipes cette saison (face à Fognini et Seppi en quart ; contre Bautista Agut en demie), le Nordiste avait assurément des arguments à faire valoir sur le court.

Une heure durant, le pari du capitaine français a d’ailleurs semblé sensé. Habile dans ses amortis, et incisif au service, Lucas Pouille donne la réplique avec brio à son vis-à-vis, au point de le pousser au tie-break. Un jeu décisif qui hélas ne tarde pas à basculer en faveur du Croate (7-6[3]). La chance des Bleus alors est passée. Jamais au cours de cette finale les Tricolores n’ont su chiper le service adverse, Pouille n’a pas connu plus de réussite que les Chardy et Tsonga sur ce point, incapable du reste d’obtenir la moindre opportunité de break. Impossible dans ces conditions de prétendre à inquiéter un joueur de la trempe de Cilic. Après 2h20 de jeu, ce dernier ainsi a porté l’estocade, sur sa troisième balle de match (7-6, 6-3, 6-3). Porte-bonheur de l’équipe de France de Coupe Davis jusqu’alors, le stade Pierre-Mauroy résonne ce dimanche soir au son de l’hymne croate.