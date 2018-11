Noah: "Continuer la bagarre"

La victoire de Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert face au double croate, samedi en finale de la Coupe Davis, a évidemment comblé Yannick Noah. Mais elle l’a surtout soulagé. "Il y avait à l’intérieur de moi, de l’équipe, cette envie, déjà de ramener un point pour pouvoir revenir dimanche et continuer la bagarre, et puis une crainte qu’on essaie de repousser constamment, de se dire qu’on va prendre 3-0 et qu’on va jouer pour rien dimanche. Ça aurait été terrible…, a réagi le capitaine des Bleus en conférence de presse. Il y a le bonheur d’avoir assisté à cette victoire et aussi le bonheur d’être là demain, pour 27.000 personnes qui sont là et attendant ça depuis longtemps."