Noah: "Chardy est un formidable attaquant"

Préféré à Lucas Pouille, Jérémy Chardy ouvrira les hostilités vendredi à Villeneuve-d’Ascq face à Borna Coric, avant le duel Tsonga-Cilic, pour sa première participation à une finale de Coupe Davis.

"C’est un grand moment pour moi de jouer la finale. Après, c’est un match comme un autre. Je vais l’aborder de la même façon, faire ce que je sais faire, tout donner sur le court et essayer d’aller chercher la victoire pour l’équipe", a déclaré en conférence de presse le Palois, qui a dominé à deux reprises le Croate en trois affrontements, dont l’an dernier à Monte-Carlo.

"Je pense que c’est un très bon joueur, qui a un potentiel énorme, a commenté son capitaine, Yannick Noah. Je suis content qu’on ait pu passer autant de temps à travailler certaines choses qu’il n’a peut-être pas l’habitude de travailler. Et à la fin, on fait des exercices, on joue des matches, on fait des tests et il est très performant. D’expérience de joueur, de spectateur et de capitaine, mon sentiment c’est qu’un match de Coupe Davis ça se gagne. C’est celui qui attaque qui gagne et c’est un formidable attaquant. J’attends de lui qu’il joue comme il sait jouer."