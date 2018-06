Mauresmo: "Une nouvelle porte qui s'ouvre"

Amélie Mauresmo a réagi à sa nomination au poste de capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis.

"Je suis évidemment très fière de cette confiance et de ce nouveau challenge, a confié l'ancienne n°1 mondiale. C’est à nouveau une nouvelle porte qui s'ouvre. Ce qui va me guider dans cette tâche, c’est toujours ce qui m’a guidée, que ce soit dans ma carrière de joueuse, que ce soit en tant que capitaine de Fed Cup ou avec Andy (Murray) : la recherche de l'excellence, toujours, c'est le travail, beaucoup, et la proximité aussi avec les joueurs. C'est important pour moi. Ce poste élargi a une mission de chef de délégation olympique et d’accompagnement des équipes de France jeunes vont m'amener à réinventer ce poste."