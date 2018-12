Mauresmo en Coupe Davis, c'est non

Amélie Mauresmo ne succèdera finalement pas à Yannick Noah au poste de capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis. L’ancienne numéro un mondiale, qui va désormais entraîner Lucas Pouille, a renoncé au cumul des fonctions, comme l’a confirmé la Fédération française de tennis.

La FFT "soutient et encourage ce projet qui sert les intérêts du tennis français", apprend-on dans un communiqué où le directeur technique national, Pierre Cherret, déclare qu’"il était important et logique que Lucas, après sa collaboration fructueuse avec Emmanuel Planque, aille chercher la personne la plus à même de poursuivre son développement. En ma qualité de responsable des équipes de France, je ferai prochainement ma proposition du nouveau capitaine au comité exécutif."

D’après L’Equipe, ce renoncement serait surtout dû au refus des autres joueurs de l’équipe de France de voir Mauresmo, coach de l'équipe de Fed Cup de 2012 à 2016, cumuler ces deux fonctions. La FFT va donc devoir maintenant se mettre en quête d’un autre capitaine pour disputer cette si décriée nouvelle mouture de la Coupe Davis.