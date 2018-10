Mannarino: "Une ou deux places où c'est indécis"

Eliminé au deuxième tour du Masters 1 000 parisien mercredi par Kei Nishikori (7-5, 6-4), Adrian Mannarino ne va "pas tarder pour partir en vacances", alors que se profile la finale de la Coupe Davis, du 23 au 25 novembre, entre les Bleus, tenants du titre, et la Croatie.

"Je n'ai eu aucune nouvelle pour l'instant. Je vais partir et si je reçois une bonne nouvelle dans les jours qui viennent, tant mieux. Sinon, j'en profiterai pour bien me reposer, a déclaré celui qui a connu sa première sélection en équipe de France lors de la rencontre du premier tour contre les Pays-Bas en février dernier. Je suis sous les 50 premiers aujourd'hui (46e, ndlr), j'ai forcément ma chance. Après je n'ai aucune idée de ce que Yann (Noah, ndlr) a dans la tête pour l'instant. On verra bien. Cela reste assez ouvert, la sélection. Je pense qu'il y a des incontournables dans cette équipe, comme Richard (Gasquet, ndlr) et Lucas (Pouille, ndlr), mais je pense qu'il y a une ou deux places où c'est indécis pour l'instant. J'espère être parmi celles-là."