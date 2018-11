Mahut: "L’an dernier, on avait senti un décalage"

Battus par la paire américaine Jack Sock-Mike Bryan vendredi en quarts de finale à Paris, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert vont maintenant, comme l’an dernier, disputer le Masters de Londres (du 11 au 18 novembre) avant de rejoindre leurs coéquipiers en stage de préparation à la finale de la Coupe Davis (23-25 novembre).

"C’est vrai que l’an dernier on avait senti un décalage, quand on est arrivé du Masters. Ils avaient déjà fait une semaine de préparation. Il faut arriver à une dynamique. Il faut tout de suite se mettre dedans, se mettre dans le groupe. Quand tu es là depuis une semaine, il y a des automatismes qui se créent, une vie de groupe qui s'installe. On aura le Masters. J'espère que l'on arrivera avec de la confiance et des matches gagnés. L'an dernier, c’était un peu compliqué, on avait dû abandonner. Pierre-Hugues s'était fait un lumbago. On est arrivé, c’était un peu la soupe à la grimace. Cela avait été un peu compliqué, les premières heures dans le groupe. On a cette expérience, a déclaré Mahut en conférence de presse. Quant au travail physique, on va tous les deux partir avec notre préparateur physique au Masters pour continuer à travailler. On va prendre 48 heures de repos et ensuite on va tout de suite plonger dans la préparation du Masters et de la finale de Coupe Davis."