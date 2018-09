Madrid rafle la (nouvelle) Coupe Davis

L'Espagne a "gagné" la Coupe Davis, et ce n'est pas grâce à Rafael Nadal. C'est plutôt grâce à l'influence de Gerard Piqué et sa bande que Madrid a été désignée ville-hôte de la phase finale pour les éditions 2019 et 2020. La capitale espagnole était en balance avec Lille, et c'est sans grande surprise qu'elle a raflé le morceau. La première année, ce serai à la Caja Magica, la deuxième année peut-être au WiZink Center, plus au centre de la ville. Ce qu'on ne connaît pas encore, c'est la date exacte de la compétition: septembre ou novembre ?

Madrid has been selected as the host city to stage the first two editions of the newly-transformed #DavisCup by BNP Paribas finals in 2019 and 2020!



Objectivement, la Caja Magica, qui accueille chaque année le Masters 1000 de Madrid, est le théâtre idéal pour ce type d'épreuves, plus complexe en termes d’organisation qu'une finale traditionnelle. Il faudra par exemple avoir les infrastructures pour caler jusqu'à 54 matches de poules en 4 jours (*). La Caja Magica a tout pour, alors qu'à Lille on songeait à construire trois courts dans le seul Stade Pierre-Mauroy, ce qui aurait été original. Et Lille n'a pas à se sentir délaissée: après celle de 2017, elle accueillera la finale 2018 entre la France et la Croatie. Cependant, difficile d'oublier ce qui se murmurait après le vote d'Orlando en août: que l'Espagne avait approuvé le projet de réforme du groupe Kosmos parce qu'elle avait reçu l'assurance d'accueillir les premières phases finales.

Pour cette première édition à 18, on en sait d'ailleurs un peu plus sur le plateau 2019. Pour accompagner les quatre demi-finalistes de cette année (France, Croatie, Espagne, Etats-Unis), qualifiés d'office, les deux wild-cards ont été attribuées à l'Argentine et la Grande-Bretagne, les deux derniers vainqueurs de l'épreuve avant les Bleus de Noah. Ce qui n'a pas plu à tout le monde et notamment aux Belges qui devancent (de peu) les Britanniques au classement mondial. David Goffin et ses coéquipiers devront aller au Brésil, début février, dans la foulée de l'Open d'Australie, pour décrocher leur billet pour Madrid.

(*) Six groupes de trois équipes, soit 18 rencontres, avec jusqu'à trois matches par rencontre (Deux simples et un double).