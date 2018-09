Les finales 2019 et 2020 auront lieu à Madrid

Sans grande surprise, les deux premières finales de Coupe Davis, nouvelle formule, auront lieu à Madrid en 2019 et 2020.

La capitale espagnole était en balance avec Lille, qui accueillera la finale 2018 France-Croatie, "ancienne version", après avoir reçu celle de 2017 entre les Bleus et la Belgique.

La phase finale 2019, qui réunira 18 équipes, aura lieu dans la Caja Magica, le théâtre du Masters 1000 de Madrid au printemps. Le Wizink Center, une salle située plus au centre de la ville, est envisagé pour 2020.

Madrid has been selected as the host city to stage the first two editions of the newly-transformed #DavisCup by BNP Paribas finals in 2019 and 2020!



Read more https://t.co/JIUJUqJFnK pic.twitter.com/sxqk2rKwEI