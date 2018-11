Le double relance les Bleus !

Cette statistique, tout le monde l'a citée depuis vendredi soir... En finale de la Coupe Davis, jamais une nation menée 2-0 après le premier jour de la confrontation n'est parvenue à inverser la tendance depuis... 1939 ! Et pourtant, tout le monde veut évidemment y croire au sein de l'équipe de France emmenée par Yannick Noah. Pour cela, il fallait pour commencer réduire l'écart avec la Croatie en allant chercher le gain du double ce samedi, sur la terre battue de Pierre-Mauroy. C'est chose faite grâce à la paire composée de Pierre-Hughes Herbert et Nicolas Mahut, qui est venue à bout de Mate Pavic et Ivan Dodig en quatre manches (6-4, 6-4, 3-6, 7-6) et un peu moins de quatre heures de jeu.

Ce duo de feu, figurant parmi les tout meilleurs de la planète, se voulait pourtant méfiant à l'heure de retrouver notamment un Mate Pavic qui, avec l'Autrichien Oliver Marach, lui avait joué un vilain tour lors du Masters. Mais l'entame du match est nettement à l'avantage des Français, plus incisifs dans l'échange, sérieux et appliqués en première balle, malgré une première balle de break écartée dès le 4e jeu. La première manche est bouclée en 42 minutes (6-4). Le début du second set est plus complexe, avec des Croates très efficaces en retour, et il faut de nouveau éviter un break à 3-4. Ce sont finalement Mahut et Herbert qui font l'écart dans la foulée, en 46 minutes cette fois-ci (6-4).

3 balles de match ratées à 5-4

Tout va pour le mieux pour cette équipe de France devant un public du stade Pierre-Mauroy bien plus bouillant que vendredi. Il faut dire que les performances de Jérémy Chardy et Jo-Wilfried Tsonga n'avaient pas forcément aidé les supporters à apporter leur pierre à l'édifice. Et puis tout bascule dans la troisième manche. La machine s'enraye, l'épaule droite de Pierre-Hughes Herbert grince, alors que les Tricolores avaient réalisé le break d'entrée pour mener 2-0. Les Croates se reprennent pour de bon et envoient un bon coup sur la tête aux hommes de Yannick Noah pour prendre le gain du set (3-6) en 58 minutes.

Il faudra une reconcentration du double français, un volonté affichée de ne rien lâcher, pour empêcher la Croatie de revenir et de porter l'estocade. Et ce fut compliqué face à des opposants décidés à ne pas se laisser battre aussi aisément, en attestent ses trois balles de match sauvées à 5-4 sur le service de Mate Pavic. Mais les Bleus sont finalement récompensés au bout d'un jeu décisif (7-6 [3]) et près de quatre heures de jeu pour revenir à 2-1 sur l'ensemble de la confrontation. Désormais, la pression sera sur d'autres épaules dimanche lors du premier simple...