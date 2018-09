L'Argentine et la Grande-Bretagne invitées pour la finale 2009

Les deux wild-cards pour la finale de la Coupe Davis 2019 (nouvelle formule) ont été attribuées à l'Argentine de Juan Martin del Potro et à la Grande-Bretagne d'Andy Murray.

Il s'agit en fait des deux derniers vainqueurs du Saladier d'Argent avant la France (2016 et 2015), qui rejoignent ainsi dans cette phase finale à 18 les quatre demi-finalistes de l'édition 2018 (France, Croatie, Espagne, Etats-Unis).

Les 12 autres qualifiés seront connus à l'issus des barrages, qui auront lieu les 1er et 2 février prochains. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi.

Here are the 2019 #DavisCupQualifiers! pic.twitter.com/xdthw8r27c